بروسيا دورتموند يستضيف بايرن ميونخ في لقاءكأس السوبر الألماني

2021/08/17 | 12:04 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ يستضيف فريق بروسيا دورتموند في الساعة التاسعة والنصف من مساء اليوم، الثلاثاء، بايرن ميونخ في لقاء كأس السوبر الألماني، علي ملعب "سيجنال إيدونا بارك".ويخوض فريق بروسيا دورتموند مباراة اليوم، بصفته حاملاً للقب كأس ألمانيا موسم 2020-2021، والذى توج به بعد أن تغلب علي لايبزيك بنتيجة 4-1 في المباراة النهائية ".فيما يلعب بايرن ميونخ اللقاء، حاملاً للقب الدوري الألماني، بعدما توج بالبطولة الموسم الماضي 2021، وبفارق 13 نقطة عن الوصيف لايبزيك ".ويحمل لقاء السوبر الألماني بين بروسيا دورتموند وبايرن ميونخ، عنوان "الثأر"، حيث يتطلع دورتموند لقهر البايرن ، ورد الإعتبار، وذلك بعد خسر النسخة الماضية بثلاثة أهداف مقابل هدفين".ويسعي فريق بروسيا دورتموند، لإستغلال الإنتفاضة القوية التي إفتتح بها مشوار الدوري الألماني الموسم الجديد، والفوز علي آينتراخت فرانكفورت بنتيجة 5-2، من أجل إنتزاع اللقب السابع من بطولة السوبر الألماني.فيما يعيش بايرن ميونخ تحت قيادة يوليان ناجلسمان، فترة من عدم الإستقرار فنياً، حيث تعثر البافاري أمام بوروسيا مونشنجلادباخ بالتعادل 1-1 في بداية مشوار مسابقة البوندزليجا".ويحمل فريق بايرن ميونخ في جعبته 8 ألقاب من بطولة السوبر الألماني، ويبحث عن اللقب التاسع أمام بروسيا دورتموند الليلة".ومن المقرر أن يحضر مباراة بروسيا دورتموند ضد بايرن ميونخ في السوبر الألماني، 25 ألف متفرج في ملعب "سيجنال إيدونا بارك"./انتهى2

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