استشهاد واصابة اربعة جنود بهجوم ارهابي شمال شرق بعقوبة

2021/08/17 | 12:04 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / استشهد ثلاثة جنود وجرح رابع في هجوم لداعش على نقطة عسكرية شمال شرق بعقوبة.وقال مصدر امني لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ان مجموعة ارهابية هاجمت باسلحة نارية مختلفة نقطة عسكرية في قرية العالي ضمن قاطع شمال المقدادية شمال شرق بعقوبة ما اسفر عن استشهاد وجرح اربعة جنود./انتهى

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