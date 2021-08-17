2021/08/17 | 12:04 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نقابة معلمي ذي قار تنشر اسماء الوجبة الـ 22 من مستحقي قطع الاراضي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شبكة اخبار الناصرية الإلكتروني بتاريخ: 2021/08/17 | 12:04.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شبكة اخبار الناصرية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نقابة معلمي ذي قار تنشر اسماء الوجبة الـ 22 من مستحقي قطع الاراضي) نشر أولاً على موقع (شبكة اخبار الناصرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نقابة معلمي ذي قار تنشر اسماء الوجبة الـ 22 من مستحقي قطع الاراضي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شبكة اخبار الناصرية).