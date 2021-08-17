محافظتان تعلنان عطلة رسمية بمناسبة زيارة عاشوراء

2021/08/17 | 12:06 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

أعلنت محافظتي النجف وكربلاء، تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الأربعاء، بمناسبة زيارة عاشوراء.

وقال محافظ النجف، لؤي الياسري في بيان تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، "يعيش شيعة أهل البيت في العالم بشكل عام وفي النجف بشكل خاص إحياء مراسم عاشوراء واستشهاد الإمام الحسين من خلال الطقوس والمراسم الحسينية ولإتاحة الفرصة للموالين لإحياء هذه المراسم فقد قررت الحكومة المحلية اعتبار يوم تاسوعاء عطلة رسمية".

ودعا الياسري "المعزين وأصاحب المواكب الالتزام بالنظام والقانون والتعاون مع جميع الأجهزة الأمنية والخدمية لإنجاح مراسم العزاء وإنجاح الخطتين الأمنية والخدمية، وشدد على الالتزام بـ"ضوابط وشروط خلية السلامة والصحة الوطنية لتجنب الإصابة بفيروس كورونا".

كما ذكر بيان لمحافظة كربلاء تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، أنه "أعلن محافظ كربلاء نصيف جاسم الخطابي عن تعطيل الدوام الرسمي في دوائر المحافظة ليوم غد الأربعاء المصادف 18 من شهر آب/أغسطس الجاري"، موضحًا أن "هذا التعطيل جاء نتيجة لازدياد أعداد الزائرين في المدينة ولتمكين الدوائر الأمنية والخدمية من تطبيق خططها الخاصة بالزيارة ولتمكين أهالي كربلاء من تقديم الخدمات إلى الزائرين".

وأضاف، "يستثنى من ذلك الدوائر الأمنية والخدمية والصحية"، لافتًا إلى أن "يوم العاشر من محرم والذي يصادف يوم الخميس المصادف 12 من شهر آب/أغسطس الجاري هو عطلة رسمية".

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