الداخلية تصدر تنويها هاما الى منتسبيها

2021/08/17 | 12:12 - المصدر: السومرية نيوز

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اصدر مدير عام ادارة الموارد البشرية في وزارة الداخلية اللواء الركن رحيم هاشم المحمداوي، اليوم الثلاثاء، تنويها هاما الى منتسبي الوزارة بشأن الاوامر الادارية الخاصة بالتعيين.

وبحسب بيان لوزارة الداخلية، وجه المحمداوي، منسوبي الوزارة المستمرين بالخدمة (الضباط والمراتب والموظفين المدنيين) الذين لديهم اخطاء في الاوامر الادارية الخاصة بالتعيين او الاعادة الى الخدمة على الاسراع بالتقديم عبر الرابط ادناه:

https://moi-jobs.iq/order.php?id=73والخاص بتصحيح الاسماء قبل انتهاء المدة الزمنية (ثلاثون يوماً ) لغاية ٢٠٢١/٩/١".

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