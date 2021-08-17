وزارة المالية تنعى الأكاديمي كمال البصري بعد مسيرة حافلة بالعطاء

2021/08/17 | 12:14 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

نعى وزير المالية علي عبدالأمير علاوي، الثلاثاء، الأكاديمي العراقي كمال البصري.

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وقالت وزير المالية علي عبدالأمير علاوي وفقا لبيان صادر عن الوزارة تلقى "ناس" نسخة منه، (17 آب 2021)، إنه "بمزيد من الحزن والأسئ تلقينا نبأ رحيل الأكاديمي والمربي الفاضل الأستاذ الدكتور كمال البصري بعد عمر حافل بالعطاء والمسيرة التي ترجمها عملاََ ومواقف داعمة للعراق وشعبه في مختلف المجالات كونه عمل وكيلاً ومستشاراً وخبيراََ اقتصادياً في وزارة المالية".

وأضاف، أن "الراحل ساهم في إعداد الخطط الاستراتيجية والبرامج المالية والنقدية والمصرفية الناجعة التي ساهمت في مواكبة الظروف المالية الصعبة التي مر بها العراق وكان له اهتماماََ واسعاََ في مجال أصلاح النظام الإداري والمالي وكيفية التعامل مع الأزمات، نسأل الله أن يلهم أهله وذويه ومحبيه جميعاََ الصبر والسلوان بهذا المصاب ويتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته".

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