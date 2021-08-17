استشهاد واصابة 4 جنود باعتداء ارهابي في ديالى

2021/08/17 | 12:20 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اكد مسؤول حكومي سابق في ديالى، الثلاثاء، استشهاد واصابة 4 جنود باعتداء ارهابي شمال شرق المحافظة.

وقال عضو مجلس ديالى السابق حقي الجبوري ان” 3 جنود استشهدوا واصيب رابع بجروح باعتداء ارهابي استهدف نقطة للجيش فياطراف منطقة العالي ضمن قاطع شمال قضاء المقدادية(40كم شمال شرق بعقوبة)“.

واضاف الجبوري،ان” الاعتداء الارهابي يستدعي جهود اكبر لمواجهة الخلايا الاجرامية والسعي لانهاء خطرها في قاطع كبير مؤكدا بانهناك اجراءات مشددة مفروضة بالوقت الحالي لتعقب الخلايا الارهابية“.

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