سحلية ملونة وشفافة بصحراء أبوظبي تكشف عما يثوجد بداخلها

2021/08/17 | 12:23 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يرصد ثيو بوسشاو، وهو طالب دكتوراه في علم الأحياء بجامعة نيويورك أبوظبي، صورة سحلية ملونة وشفافة في صحراء أبوظبي..ماذا تعرف عنها؟

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