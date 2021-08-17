2021/08/17 | 12:25 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عنوان

دیجیتال میدیا إن أر تي

إقلیم کردستان العراق

السليمانية – القرية الألمانية.

(059) 323 9015

[email protected]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فصيل مسلح عراقي يوجه رسالتين على خلفية احداث افغانستان) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فصيل مسلح عراقي يوجه رسالتين على خلفية احداث افغانستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).