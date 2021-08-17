السعودية.. ضبط 81 امرأة في جازان بسبب

2021/08/17 | 12:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضبطت الشرطة السعودية، 81 إمرأة في جنوب غرب البلاد بتهمة تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

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