2021/08/17 | 12:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – كردستان

وجهت وزارة البيشمركة في إقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، مديرياتها ووحداتها كافة بأرسال لوائح القادة والضباط المشمولين بالإحالة على التقاعد، وذلك بعد إصدارها تعليمات جديدة تخص السن القانونية ضمن هذا الإطار.

ووفقا لكتاب رسمي صادر عن الوزارة فإنه وجه مديريات ودوائر ووحدات البيشمركة بتنظيم اسماء المشمولين بالتقاعد.

وأشار الكتاب إلى أن رتبة الفريق سيتم إحالته على التقاعد في سن 63 عاما، وكذلك اللواء البالغ من العمر 60 عاما إضافة إلى العميد البالغ من العمر 58 عاما، والعقيد البالغ من العمر 55 عاما، والمقدم في سن 53 عاما، رائد - نقيب 49 عاما، ملازم أول - ملازم 45 عاما، ن.ع، ن.ض فني 55 عاما، ن.ع، ن.ض 50 عاما، ج أول، ب.م 45 عاما.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة.. وزارة البيشمركة تصدر توجيها يخص المشمولين بالإحالة على التقاعد) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة.. وزارة البيشمركة تصدر توجيها يخص المشمولين بالإحالة على التقاعد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).