الصحة تعلن تفاصيل خطة الاسناد الطبي الطارئ لزيارة عاشوراء

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الثلاثاء، تفاصيل خطة الاسناد الطبي الطارئ لزيارة عاشوراء.
وقال مدير مركز العمليات وطب الطوارئ فاضل عكلة الربيعي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "الوزارة اعدت خطة طبية خاصة لتقديم افضل الخدمات الوقائية والطبية والعلاجية وتغطية الطرق المؤدية الى محافظة كربلاء المقدسة بالفرق والمفارز الطبية بمناسبة تأدية زيارة عاشوراء الأليمة , لتقديم أفضل الخدمات الوقائية والعلاجية للزائرين وضمان الاستعدادات القصوى لمواجهة الطوارئ بالتنسيق مع الجهات المعنية"، لافتا الى ان "الخطة تضمنت تشكيل غرفة عمليات وتنسيق مشترك بين وزارة الصحة ووزارتي الدفاع والداخلية لتبادل المعلومات وتسهيل مهمة الفرق الطبية والصحية وحركة سيارات الاسعاف لنقل الحالات الطارئة اثناء فترة الزيارة والاتصال المستمر بدائرة صحة كربلاء ودوائر الصحة المعنية لمتابعة الموقف ولتامين الاحتياجات اللازمة".
وأشار الى ان "قسم الاسعاف الفوري قام بارسال سيارات اسعاف لاسناد الجهد الطبي لدائرة صحة كربلاء وطريق الزوار فيها قبل موعد الزيارة ونشر المفارز الطبية على طريق الزائرين وتهيئة وفتح مفارز ثابتة ومتحركة للزائرين الذين سيتوجهون الى مرقد الامام الحسين ( عليه السلام )"، مبينا ان "الوزارة قامت بتوفير كافة الادوية المنقذة للحياة وتجهيز المؤسسات الصحية بها وتوفير المستلزمات الضرورية كما تم تشــكيل فـرق صحـية لمـتابعة الإجراءات الوقائية المتخذة وتوعية الزائرين لاتباع الإجراءات الصحية بهذا الخصوص والتنسيق والتعاون مع الهيئات والمكاتب الدينية والمواكب بضرورة الالتزام بالإرشادات والتوجيهات الصحية التي تؤمن سلامتهم من التسمم الغذائي والأمراض المنقولة عن طريق الماء والغذاء وتكثيف إجراءات الوقاية من فيروس كورونا".
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