مقتل ارهابيين اثنين بضربة لطيران الجيش في كركوك

2021/08/17 | 12:35 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / قتل ارهابيان بضربة جوية لطيران الجيش في كركوك.وذكر بيان لوزارة الدفاع انه وثأراً لدماء الشهداء الأبطال تمكن أبطال طيران الجيش من قتل أثنين من عناصر داعش الإرهابي أثناء تنفيذ واجب استطلاع وبحث وتفتيش ومساندة للقوات الأمنية ضمن قيادة عمليات المقر المتقدم في كركوك./انتهى3

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