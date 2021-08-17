المالية تنعى الأكاديمي والخبير الاقتصادي كمال البصري

2021/08/17 | 12:37 - المصدر: الترا عراق

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ألترا عراق ـ فريق التحرير

نعى وزير المالية علي عبدالأمير علاوي، الأكاديمي العراقي كمال البصري.

وقال وزير المالية علي عبدالأمير علاوي وفقًا لبيان صادر عن الوزارة وتلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إنه "بمزيد من الحزن والأسئ تلقينا نبأ رحيل الأكاديمي والمربي الفاضل الأستاذ الدكتور كمال البصري بعد عمر حافل بالعطاء والمسيرة التي ترجمها عملاََ ومواقف داعمة للعراق وشعبه في مختلف المجالات كونه عمل وكيلًا ومستشارًا وخبيرًا اقتصاديًا في وزارة المالية".

وأضاف، أن "الراحل ساهم في إعداد الخطط الاستراتيجية والبرامج المالية والنقدية والمصرفية الناجعة التي ساهمت في مواكبة الظروف المالية الصعبة التي مر بها العراق وكان له اهتمام واسع في مجال إصلاح النظام الإداري والمالي وكيفية التعامل مع الأزمات".

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