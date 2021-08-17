الكاظمي يجدد دعوته الى المسيحيين وغيرهم من المهاجرين للعودة الى أحضان الوطن

2021/08/17 | 12:37 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جدد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الاثنين، دعوته الى المسيحيين المهاجرين وغيرهم بالعودة إلى وطنهم.وقال الكاظمي خلال زيارته مشروع إعادة إعمار كنيسة الطاهرة ب‍الموصل، “اليوم نحن تحت ظلال هذه الكنيسة العريقة بيت السلام والمحبة، التي تعد من بين أكبر كنائس … Readmore

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