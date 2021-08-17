أحداها يحتوي على سلاح واعتدة.. العثور على 3 أوكار لداعش في الطارمية

2021/08/17 | 12:42 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت خلية الإعلام الامني، اليوم الثلاثاء، العثور على ثلاثة أوكار لعصابات داعش الإرهابية في الطارمية.



شمالي بغداد

وذكرت الخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "لواء المهمات الخاصة الشرطة الاتحادية المشارك ضمن العملية الأمنية التي اطلقتها قيادة العمليات المشتركة ضمن قاطع عمليات بغداد قضاء (الطارمية) وبالاشتراك مع مفرزة من استخبارات اللواء السادس التابعة الى وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية ،تمكن من إلقاء القبض على أحد المطلوبين وفق أحكام المادة 4 إرهاب في بساتين الزور".

وأضافت أنه "تم العثور أيضاً على ثلاثة أوكار للعناصر الإرهابية في المنطقة ذاتها" ،مبينة أن "أحداها يحتوي على سلاح قاذفة RBG7 إضافة الى عتاد ومواد أخرى".

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