مقتل اثنين من عصابات داعش في كركوك

2021/08/17 | 12:42 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت وزارة الدفاع، اليوم الثلاثاء، مقتل اثنين من عصابات داعش الإرهابية في محافظة كركوك.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، "ثأراً لدماء الشهداء الأبطال تمكن طيران الجيش من قتل اثنين من عصابات داعش الإرهابية وذلك أثناء تنفيذ واجب استطلاع وبحث وتفتيش ومساندة للقوات الأمنية ضمن قيادة عمليات المقر المتقدم في كركوك".

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