مقتل ’داعشي’ أثناء نصبه عبوة ناسفة لتفجير أبراج الطاقة في ديالى

2021/08/17 | 12:45 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أفاد مصدر أمني، الثلاثاء، بمقتل أحد عناصر تنظيم داعش أثناء محاولته زرع عبوة ناسفة، في ناحية بني سعد بمحافظة ديالى.

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وقال المصدر لـ"ناس"، (17 آب 2021)، إن "أحد عناصر تنظيم داعش قتل أثناء زرعه عبوة ناسفة لتفجير أحد أبراج الكهرباء بمنطقة المرادية في أطراف ناحية بني سعد جنوب غرب قضاء بعقوبة، من قبل الجيش العراقي".

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