طالبان تعمل على إعادة الحياة إلى مجاريها في كابول وبايدن يدافع عن الانسحاب

2021/08/17 | 12:50 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم ديفيد فوكس تعمل حركة طالبان الثلاثاء على إعادة تشغيل المرافق والمؤسسات في كابول بعد سيطرتها عليها عبر دعوة الموظفين الحكوميين للعودة إلى العمل، على الرغم من حذر السكان وخروج عدد قليل من النساء من منازلهن.في هذه الأثناء، يحاول … Readmore

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