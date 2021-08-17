العقابي يتهم بعض الوزراء بتسخير مقدرات الوزارات لحسابات انتخابية بطرق غير شرعية

2021/08/17 | 12:50 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اتهم النائب عن اللجنة القانونية النيابية، حسين العقابي بعض الوزراء بتسخير مقدرات الوزارات لحسابات انتخابية بطرق غير شرعية.

أكد العقابي في تصريح، أن هناك ابتلاء بتسخير كل مقدرات الدولة لخدمة المرشحين، مشيرا إلى أن القوى السياسية المتنفذة بالسلطة، هي من تعمل على تسخير امكاناتها ووجودها في السلطة على مستوى مدراء عامين ووكلاء ووزراء، لخدمة قوائمها الانتخابية، ولا شك إن تلك الامكانات التي يتم تسخيرها هي، امكانات هائلة، ومن المؤكد إنها تؤثر بالناخبين.

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