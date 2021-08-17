سياسي عراقي يفجر مفاجأة ويلتقي بـ 'عزت الدوري' داخل العراق ويكشف عن مكانه الحقيقي

2021/08/17 | 13:58 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد السياسي العراقي حسن علوي، الثلاثاء، ان عزت الدوري كان في اقليم كوردستان ولم يخرج من ارض الوطن، مبينا انه زار الدوري لاكثر من مرة.

وذكر العلوي في حديث متلفز تابعه NRT عربية، (17 آب 2021)، ان "علاقته لم تنقطع ابدا بالدوري وحتى بحزب البعث، حتى ان عزت الدوري وصفني بـ (اشجع شخص بحزب البعث)، حسب قوله".

واضاف، انه "التقيت اكثر من مرة بالدوري في اقليم كوردستان وانه لم يغادر ارض الوطن ابدا، حتى ان شخصا من البعث ذهب للزعيم مسعود البرزاني وطلب منه تسليمه الى الحكومة المركزية لكن لم يسلمه".

واوضح العلوي، ان "الدوري كان متصوفا اسلاميا ومتطرفا وكان يتقبل النصيحة مني برحابة صدر ، مضيفا انه كان رافضا للحرب".

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