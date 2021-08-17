مركز الإعلام الرقمي : فيسبوك تصنف طالبان منظمة إرهابية وتمنع صفحاتها والمحتوى الداعم للحركة

2021/08/17 | 14:00 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

اكد مركز الإعلام الرقمي DMC ان شركة فيسبوك قررت اعتبار حركة طالبان، التي سيطرت على دولة افغانستان في الايام الماضية، حركة ارهابية .

واوضح المركز ان الشركة بدأت بحذف صفحاتها والمنشورات الداعمة لها على منصتي فيسبوك وانستغرام .

وبين المركز ان اعضاء الحركة لازالوا يستخدمون تطبيق التراسل الفوري واتساب ” التابع للفيسبوك ” الا ان الشركة ستراقب الموقف وستقوم بحذف اي حساب مرتبط بالمنظمة المحظورة او من يتحدث باسمهم .

واشار المركز الى قيام فيسبوك بتخصيص فريق متخصص من الخبراء الافغان لمراقبة وحذف المحتويات المتعلقة بالمنظمة .

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