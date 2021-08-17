الحرائق تجتاح غابات في فرنسا والبرتغال

2021/08/17 | 14:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يستعر حريق واسع منذ الاثنين في غابات قريبة من مرفأ سان تروبيه على الكوت دازور في جنوب فرنسا ما أدى إلى إجلاء آلاف الأشخاص احترازيا وبينهم سياح.

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