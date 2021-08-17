اعتقال صيدلي في الكوت يتاجر بالحبوب المخدرة

2021/08/17 | 14:08 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكوت/نينا/ القت مفارز قسم المخدرات والمؤثرات العقلية في شرطة واسط القبض على صيدلي متهم بالمتاجرة بالحبوب المخدرة.وقال مدير اعلام الشرطة العقيد صلاح خيون لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للأنباء/نينا/ ان:" مفارز المكافحة وبعد ورود معلومات دقيقة بقيام احد اصحاب الصيدليات بالمتاجره وبيع الاقراص المخدرة في مدينة الكوت وبعد استحصال الموافقات القضائية ، تم التوجه الى الصيدلية المشار اليها والقاء القبض على صاحب الصيدلية وفق احكام الماده ٢٨ مخدرات ".واضاف :" تم مصادرة اكثر من /16/ الف حبه مخدره مختلفة الانواع بحوزته، وقد تم تدوين اقواله بالاعتراف بقيامه بالمتاجره بالحبوب المخدرة عن طريق صيدليته ،وسيتم احالته الى المحاكم المختصة "./إنتهى

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