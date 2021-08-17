استشهاد واصابة 8 من الجيش والحشد العشائري بهجومين منفصلين

2021/08/17 | 14:13 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تطورات الأمنية في محافظة ديالى حيث استشهد أربعة عناصر من الجيش والحشد العشائري وأصيب أربعة اخرين في هجومين منفصلين بمحافظة ديالى.

واكد مراسل التغيير في المحافظة استشهاد عنصرين من الجيش بهجوم على نقطة أمنية في قضاء المقدادية بهجوم إرهابي، وأضاف المراسل ان انفجارا أخراً بعبوة ناسفة على عجلة تابعة للحشد العشائري في منطقة الصفرة أسفر عن استشهاد عنصرين وجرح أربعة اخرين.

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