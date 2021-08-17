2021/08/17 | 14:13 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ضبطت هيئة النزاهة الاتحادية مسؤول وأربعة موظَّفين في مركز تابع لصحَّة ميسان يـزوّدون موظفين بتقارير وهمية للإصابة بكورونا لقاء مبالغ ماليَّة.

وقالت الهيئة في بيان ان عمليَّة الضبط شملت مسؤول وحدة الأمراض الانتقاليَّة وأربعة من موظفي الإجازات داخل مركز الامراض الانتقالية التابع لدائرة صحَّة ميسان، وأشارت الى ان مفارزها ضبطت أصل التقارير الطبيَّة الممنوحة لمنتسبي مديريَّة إحدى الوزارات الأمنيَّة حيث تبين وجود تقارير مزوَّرة بعد تدقيقها.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضبط مسؤول و4 موظفين يـزورون تقارير وهمية للإصابة بكورونا) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ضبط مسؤول و4 موظفين يـزورون تقارير وهمية للإصابة بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).