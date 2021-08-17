النجف وكربلاء تقرران تعطيل الدوام الرسمي غدا الأربعاء لإحياء مراسم عاشوراء

2021/08/17 | 14:13 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن محافظ كربلاء نصيف الخطابي، تعطيل الدوام الرسمي لدوائر المحافظة يوم غد الاربعاء بمناسبة ذكرى استشهاد الامام الحسين عليه السلام.

كما قرر محافظ النجف لؤي الياسري اعتبار التاسع من محرم عطلة محلية وذلك لإحياء الشعائر الحسينية واتاحة الفرصة للمواكب احياء هذه الشعائر وتقديم الخدمات للمعزين.

ووجهت المحافظات المذكورة المعزين واصحاب المواكب الالتزام بضوابط وشروط خلية الصحة والسلامة الوطنية لتجنب الاصابة بفايروس كورونا.

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