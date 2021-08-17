لجنة رقابية تدعو المواكب الحسينية بالتعامل الصحي في ذبح اللحوم

2021/08/17 | 14:15 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منعا لانتقال الامراض الانتقالية المشتركة بين الانسان والحيوان.

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