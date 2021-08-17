الاستخبارات تداهم وكراً لداعش في جبل قرة جوغ بالموصل

2021/08/17 | 14:16 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نينوى / المركز الخبري الوطني أفادت خلية الإعلام الأمني، الثلاثاء، بمداهمة وكر لداعش الارهابي في جبل قرة جوغ بالموصل.وذكرت الخلية، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أنه “استنادا الى معلومات دقيقة لاحد مفاصل مديرية […]

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