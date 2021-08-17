النيران تأتي على 10 بساتين في ديالى

2021/08/17 | 14:18 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

أخمدت فرق الدفاع المدني حريق اندلع داخل عشرة بساتين نخيل وحشائش في قرية زهرة بناحية العبارة شمال شرق محافظة ديالى.

وبحسب بيان للدفاع المدني, إن سبب اندلاع الحريق كان نتيجة إطلاق النار من مصدر مجهول وتمت السيطرة عليه دون تسجيل إصابات بشرية مع تحجيم الاضرار المادية.

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