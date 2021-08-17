2021/08/17 | 14:18 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلن الطيران المدني في أفغانستان، اليوم الثلاثاء، تعليق الرحلات الجوية في مطار كابول.وذكر الطيران المدني في بيان رسمي، انه تقرر تعليق الرحلات الجوية المدنية في مطار كابول، بسبب مسائل فنية.وتشهد أفغاستان اضطراباً على خلفية سيطر مسلحو حركة طالبان على مدنها والعاصمة كابول ودخول القصر الرئاسي بعد مغادرة الرئيس أشرف غني …

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