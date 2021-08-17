النزاهة تعلن إنطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ودخولها حيِّز التنفيذ

2021/08/17 | 14:18 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت هيئة النزاهة، الانطلاق الرسميِّ للاستراتيجيَّة الوطنيَّة للنزاهة ومُكافحة الفساد للأعوام (2021 – 2024)، ودخولها حيّز التنفيذ، بعد إقرارها من قبل مجلس الوزراء بموجب القرار رقم (181 في 6 /6 /2021).وقال رئيس الهيئة علاء جواد الساعدي، بحسب بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “الاستراتيجيَّة تمثلُ ثمرةَ جهودٍ حثيثةٍ ومُتواصلةٍ بُذِلَت؛ …

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