النجار: قرارات مجلس الوزراء تبعث برسالة طمأنينة للمستثمرين الراغبين بالدخول الى السوق الموصلي

2021/08/17 | 14:21 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

قالت رئيس الهيئة الوطنية للإستثمار سها داود نجار أن القرارات التي إتخذها مجلس الوزراء بجلسته الإعتيادية المنعقدة أمس الأثنين في محافظة نينوى برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي تبعث برسالة طمأنينة للمستثمرين الراغبين بالدخول الى السوق الموصلي وتهدف الى تشجيع الإستثمار في المحافظة .

وبينت نجار التي حضرت إجتماع اللجنة العليا لإعمار المحافظة امس في مدينة الموصل الذي ترأسه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي "ان الهيئة ستعمل مع اللجنة وبالتعاون مع الوزارات والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة لإتمام هذه القرارات بالفترة المقررة .

ودعت الى تظافر جميع الجهود من إجل إعادة إعمار محافظة نينوى التي تتمتع بمقومات جاذبة للإستثمار في مقدمتها موقعها الجغرافي وبعدها التأريخي ومواردها الطبيعية والبشرية .

من جانبه أكد رئيس هيئة إستثمار نينوى مدحت العاني ان إنعقاد جلسة مجلس الوزراء في الموصل وزيارة رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار للمحافظة ستعمل على دفع عجلة الإستثمار في المدينة وتشجع رؤوس الاموال للمشاركة في العملية الإستثمارية مشيرا الى قرار مجلس الوزراء المتعلق بتخصيص المساحة المتبقية من معسكر الغزلاني إلى بلدية الموصل، (بعد نقل ملكية مساحة (3000) دونم منه إلى وزارة الدفاع لإنشاء مشروع إستثماري سكني ،ترفيهي ،تجاري كبير يتم عرضه على شكل فرص إستثمارية وفقاً لقانون الاستثمار رقم (13‏ لسنة 2006‏) المعدل .

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