محافظ البنك المركزي يؤكد توفير البنى التحتية اللازمة للنهوض بواقع الشمول المالي

2021/08/17 | 14:54 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

اكد محافظ محافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف، الثلاثاء، توفير البنى التحتية اللازمة للنهوض بواقع الشمول المالي وفي مقدمتها افضل انظمة المدفوعات في العالم والتي تمثل الركن الاساس في الشمول المالي.

وقال محافظ البنك المركزي خلال ترأسه اجتماع اللجنة العليا للشمول المالي في العراق ، ان الشمول المالي يحظى باهتمام جميع الدول وليس فقط في العراق، سيما وان اهدافه متعددة وفي مقدمتها شمول جميع فئات المجتمع بالخدمات المصرفية التي لم تعد مسألة ثانوية بل ضرورة يومية.

واكد الحضور على اهمية دور اللجنة في إشاعة الشمول المالي وابعاده الاقتصادية والاجتماعية والجوانب المهمة الأخرى.

واوضح مخيف ان البنك المركزي العراقي وفر البنى التحتية اللازمة للنهوض بواقع الشمول المالي وفي مقدمتها افضل انظمة المدفوعات في العالم والتي تمثل الركن الاساس في الشمول المالي ، مشيرا الى انه تم مناقشة الحاجة الى رسم رؤية متكاملة للشمول المالي .

وبعد ذلك تم تقديم العرض التوضيحي لتهيئة اعداد الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي والتي تضمنت ابرز الخطوات والاهداف التي قام بها البنك المركزي العراقي لغاية الان من اجل تحقيق الهدف الذي يسعى اليه اطار عمل هذه اللجنة.وقد قدم السادة اعضاء اللجنة مداخلاتهم حول اهمية مشاركة مؤسساتهم في هذه اللجنة وابدو الاستعداد لتقديم الدعم قدر تعلق الامر بتعزيز الشمول المالي.

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