2021/08/17 | 14:54 - المصدر: مباشر
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- http://www.isx-iq.net/isxportal/portal/storyDetails.html?type=2&storyId=11042
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعزية ومواساة - الدكتور كمال البصري / رئيس المعهد العراقي للاصلاح الاقتصادي) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعزية ومواساة - الدكتور كمال البصري / رئيس المعهد العراقي للاصلاح الاقتصادي) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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