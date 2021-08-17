2021/08/17 | 14:56 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني تسارعت الأحداث بصورة دراماتيكية بعد سيطرة حركة طالبان على كابل، وانتشرت اللقطات “المروعة” داخل مطار العاصمة الأفغانية، والتي روت قصة “يوم المطار”.المشاهد الأولى كانت لازدحام خانق في بعض مناطق […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص “يوم الموت أو الحياة”..



ماذا حدث في مطار كابل؟ المركز الخبري الوطني.

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