البنتاغون تتوعد بالرد على أي هجوم يستهدف الأشخاص أو العمليات في مطار كابل

2021/08/17 | 14:57 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة – واعأعلن المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي، اليوم الثلاثاء، إن أي هجوم على الأشخاص أو العمليات في مطار كابل سيتم الرد عليه سريعا.وقال كيربي في تصريح صحفي إن "هناك ثلاث قواعد في الولايات المتحدة على استعداد لاستيعاب ما يصل إلى 22000 من الحلفاء الأفغان في الأسابيع القادمة".وتابع كيربي "تعتقد الولايات المتحدة أن بإمكانها نقل 5000 إلى 9000 شخص يوميا خارج كابل".ولفت إلى أن "الولايات المتحدة تعمل من أجل الحفاظ على الأمن في مطار كابل حيث يوجد هناك ما يقارب من 3500 جندي".المصدر: روسيا اليوم

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