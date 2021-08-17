هذا ما عليك فعله لتجنب الإصابة بالبرق بحسب مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها

2021/08/17 | 14:58 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يمكن أن يضرب البرق في أي وقت، خاصة خلال الأشهر الأكثر دفئًا، ويمكن أن يكون ذلك خطيرًا على أي شخص قد يكون بالخارج.هذا هو السبب في أن اتخاذ الاحتياطات، مثل تجنب البقاء في الهواء الطلق وتجنب الهياكل الشاهقة.وإليك، بعض النصائح من مراكز السيطرة على الأمراض حول كيفية تجنب التعرض للبرق خلال العاصفة

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