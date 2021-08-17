مصرع واصابة 9 اشخاص في حادث مروع جنوب العراق (فيديو)

2021/08/17 | 14:59 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر امني، الثلاثاء، بمصرع واصابة 9 أشخاص في حادث سير بقضاء الفجر شمال ذي قار.

وقال المصدر لـ NRT عربية، (17 آب 2021)، ان "حادث سير وقع على طريق الفجر - ال بدير شمال محافظة ذي قار بين عجلتين نوع (صالون وباص صغير)".

واضاف، أن "الحادث أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 7 آخرين بجروح خطيرة"، لافتا الى أنه "تم نقل الجرحى إلى مستشفى الرفاعي العام لتلقي العلاج اللازم".

N.A

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