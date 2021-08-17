العراق: الكشف عن عمليتين لاستهداف الزائرين في محافظتين

2021/08/17 | 14:59 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت مديرية الاستخبارات العسكرية، الثلاثاء، عن إحباط عمليتين لاستهداف زائري الامام الحسين في العاشر من محرم بمحافظتين.

وقال مدير الاستخبارات اللواء الركن فائز المعموري بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، (17 آب 2021)، انه "تم احباط عمليتين ارهابيتين لاستهداف زائري الامام الحسين في العاشر من محرم".

وأضاف البيان، أن "العملية الاولى كانت في الطارمية شمالي بغداد والاخرى بأحد مناطق محافظة بابل".

واوضح، ان "الجهد الاستخباري مستمر لتأمين الزيارة من خلال تنفيذ العمليات الاستباقية لاحباط اي اعتداء يطال الزائرين المتوجهين صوب مدينتي النجف وكربلاء".

N.A

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