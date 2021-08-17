وفاة الكاتب المصري فيصل ندا بعد صراع مع المرض

2021/08/17 | 15:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفي، الثلاثاء، الكاتب والسيناريست المصري، فيصل ندا، عن عمر ناهز 81 عاما، وذلك بعد صراع طويل مع المرض.

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