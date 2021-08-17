في كربلاء .. تشكيل حشد صحي تطوعي لزيادة وعي زائري عاشوراء بمُواجهة كُورونا

2021/08/17 | 15:15 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت دائرة صحة كربلاء المقدسة،

الثلاثاء، عن تشكيل حشد صحي تطوعي

لزيادة وعي زائري عاشوراء بمُواجهة

كُورونا، فيما دعا المُدير العام

لدائرة الصحة، الدكتور صباح الموسوي

الى تعزيز الإجراءات الوقائية

والتو

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