الاستخبارات العسكرية: مداهمة مخبأ للمخدرات في الرطبة بالأنبار

2021/08/17 | 15:15 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية،

اليوم الثلاثاء، مداهمة مخبأ للمخدرات

في الرطبة بمحافظة الانبار.

المديرية قالت في بيان، انه "ضمن مهامها

لملاحقة عصابات الجريمة المنظمة

وبمعلومات دقيقة لاحد مفاصل مدي

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