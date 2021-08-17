2021/08/17 | 15:20 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

بحث محافظ البنك المركزي، مصطفى غالب مخيف، الثلاثاء، مع اعضاء اللجنة العليا الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وقال مخيف خلال ترأسه لاجتماع اللجنة العليا للشمول المالي وتابعه "ناس"، (17 آب 2021)، إن "للجنة دورا في إشاعة الشمول المالي وابعاده الاقتصادية والاجتماعية والجوانب المهمة الأخرى".

وبحسب البيان "تم مناقشة الحاجة الى رسم رؤية متكاملة للشمول المالي خاصة ان هذا الموضوع يحظى باهتمام جميع الدول وليس فقط في العراق، سيما وان اهدافه متعددة وفي مقدمتها شمول جميع فئات المجتمع بالخدمات المصرفية التي لم تعد مسألة ثانوية بل ضرورة يومية".

وأوضح مخيف أن "البنك المركزي العراقي وفر البنى التحتية اللازمة للنهوض بواقع الشمول المالي وفي مقدمتها افضل انظمة المدفوعات في العالم والتي تمثل الركن الاساس في الشمول المالي".

كما "تم تقديم العرض التوضيحي لتهيئة اعداد الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي والتي تضمنت ابرز الخطوات والاهداف التي قام بها البنك المركزي العراقي لغاية الان من اجل تحقيق الهدف الذي يسعى اليه اطار عمل هذه اللجنة".

من جهتهم "قدم اعضاء اللجنة مداخلاتهم حول اهمية مشاركة مؤسساتهم في هذه اللجنة وابدو الاستعداد لتقديم الدعم قدر تعلق الامر بتعزيز الشمول المالي".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البنك المركزي يبحث الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البنك المركزي يبحث الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).