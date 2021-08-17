2021/08/17 | 15:20 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي24 – سنجار ظهر يوم أمس شد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الرحال نحو قضاء سنجار الذي لم يرى زيارة لشخصية حكومية بحجم الكاظمي منذ 2003 و ذلك لرؤية ما يدور في سنجار و كالعادة نطق بعدد من الوعود للشخصيات الايزيدية و الناجيات من بطش داعش فهل ستغير هذه الوعود شيئاً من ازمة سنجار؟ قبل …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وعود الكاظمي هل ستغير شيء من أزمة سنجار؟) نشر أولاً على موقع (ايزيدي 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وعود الكاظمي هل ستغير شيء من أزمة سنجار؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايزيدي 24).