عمليات بغداد: جهد استخباري يوقع بخاطفين، ويحرر مختطفتين

2021/08/17 | 15:27 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الثلاثاء، عن تحرير مختطفتين والقاء القبض على الخاطفين جنوبي بغداد.

وقالت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "القوات الأمنية في قيادة عمليات بغداد قوة لواء المشاة 23 وبناء على معلومات دقيقة وتنسيق استخباري مع قسم استخبارات عمليات بغداد، وبإشراف قائد المقر المتقدم/ الكرخ وقائد فرقة المشاة السابعة عشرة تمكنت من تحرير فتاتين مختطفتين، وإلقاء القبض على اثنين من الخاطفين، بعد مداهمة دارهما في منطقة الدورة جنوبي بغداد".

واضافت انه "تم إحالة المتهمين إلى القضاء لينالا جزائهما وفق القانون".

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