مصرف المنصور يوزع أرباح نقدية لمساهميه

2021/08/17 | 15:27 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

اعلن مصرف المنصور للاستثمار، توزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 6٪ من رأس المال.

وقال المصرف في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "المصرف باشر امس الاثنين بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين لعام 2020 بنسبة 6٪ من رأس المال استنادا لقرار الهيئة العامة للمصرف في اجتماعها السنوي المنعقد بشهر حزيران الماضي".

ويبلغ رأس مال مصرف المنصور 250 مليار دينار

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