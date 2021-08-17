2021/08/17 | 15:29 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لا يزال بعض الهايتيين في مركز أسوأ زلزال يضرب البلاد منذ عام 2010 ينتظرون العلاج الطبي حيث أدت الطرق غير السالكة إلى إبطاء المساعدات القادمة إلى المنطقة.وفي التقرير المصور يعرض مات ريفرز من CNN، المزيد من التفاصيل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (زلزال هايتي.. البعض يحاول الحفر للمساعدة وآخرون يبحثون عن الخردة المعدنية ومكيفات الهواء) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (زلزال هايتي.. البعض يحاول الحفر للمساعدة وآخرون يبحثون عن الخردة المعدنية ومكيفات الهواء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).