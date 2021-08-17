فصيل مسلح: سنتعامل مع متظاهري تشرين بحزم وقوة وثبات

2021/08/17 | 15:30 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت كتائب حزب الله، الثلاثاء، من الجماعات "الضالة المظللة" المدفوعة بالاموال من اجل تخريب الشعائر المقدسة، مشددة انه لايوجد لهم مكان بيننا وان مواكبكم ماهي الا "فتنة وتخريب".

وذكرت الكتائب في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، (17 آب 2021)، ان "ماحدث في الديوانية الحبيبية لهو امر محزن للغاية، حيث تقوم مجاميع مخربة ومندسة معروفة للجميع تابعة للسفارة الاميركية في شهر محرم الحرام باستهدام المواكب الحسينية".

واضاف البيان، ان "الاستهداف حصل تحت ذريعة ما تسمى بالثورة وتشرين"، داعيا "الموالين الى الابتعاد عن هذه المواكب لانها خارجة عن القانون والشرع ومهمتها التخريب لا غير وسنتعامل معهم بحزم وقوة وثبات".

N.A

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