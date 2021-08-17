نشر مفارز طبية ثابتة ومتحركة لتقديم الخدمات الصحية ومـتابعة الإجراءات الوقائية

2021/08/17 | 15:31 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وضعت وزارة الصحة خطة طوارئ طبية خاصة لمناسبة الزيارة المليونية في العاشر من محرم.

وشملت الخطة بحسب مدير مركز العمليات وطب الطوارئ فاضل الربيعي شملت نشر مفارز طبية ثابتة ومتحركة لتقديم الخدمات الصحية للوافدين صوب مدينة كربلاء وتوعية الزائرين باتباع الإجراءات الوقائية، كما تضمنت الخطة تشكيل غرفة عمليات وتنسيق مشترك بين الصحة ووزارتي الدفاع والداخلية لتسهيل مهمة الفرق الصحية وحركة مركبات الاسعاف لنقل الحالات الطارئة اثناء فترة الزيارة.

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